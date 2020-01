Fundación Fernando Ortiz, veinticinco años en favor de la Cultura

La Habana, Cuba. – Hemos colocado el pensamiento de Don Fernando Ortiz en la Cuba de hoy, aseguró el escritor y etnólogo Miguel Barnet en ocasión de los 25 años de la Fundación que él preside y se encarga de perpetuar la obra del llamado Tercer Descubridor de Cuba.

Destacó la visión aguda del sabio como figura paradigmática de la cultura, activista social e investigador de proyección progresista, y lo consideró el hombre más útil del siglo XX para nuestro país en las ciencias sociales.

En la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, la Feria Internacional del Libro rendirá homenaje el 11 de febrero a la Fundación Fernando Ortiz, y a Barnet por su cumpleaños 80.

La Editorial Ciencias Sociales les dedicará su evento del día 10 en la Casa del ALBA Cultural, y el 12 en el Pabellón Cuba se presentará el número 36 de la revista de antropología Catauro.

