Fiesta Iberoamericana abierta al Caribe

Holguín, Cuba. – Varios centenares de artistas, promotores e investigadores sociales de Cuba y otras 15 naciones de América y Europa asisten desde hoy, en Holguín, a la XXV Fiesta de la Cultura Iberoamericana.

Instituida en homenaje al encuentro de civilizaciones de los llamados viejo y nuevo mundos, en Bariay, la Fiesta se dedica esta vez a la impronta del Caribe en el espacio geopolítico de Iberoamérica, con su diversidad de aristas posibles.

Prologada por la feria de artesanías Iberoarte, la cita convoca nuevamente a su Congreso de Pensamiento, el coloquio de letras, la tradicional fiesta campesina y sus brigadas internacionales de solidaridad con presencia en comunidades del nororiente cubano.

La Fiesta Iberoamericana anuncia la actuación del maestro Frank Fernández, en su gala inaugural hoy, junto al tenor del Teatro Lírico de Holguín, Yuri Hernández, y la compañía Codanza.

