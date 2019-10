Fiesta de la Cubanía dedicada a Carlos Manuel de Céspedes

Bayamo, Cuba. – El Centro provincial de Patrimonio Cultural de Granma, tiene el privilegio de abrir mañana la Fiesta de la Cubaníaen la ciudad de Bayamo, con el recorrido de la Fe de Bautismo de Carlos Manuel de Céspedes desde el Pre-universitario José María Izaguirre hasta la Plaza de la Revolución.

A Céspedes lo bautizaron en la hoy Catedral del San Salvador, y el documento acreditativo de ese acto pertenece al Museo Casa Natal del patricio, y preside la Fiesta de la Cubanía hasta su cierre el próximo domingo.

A las 08:00 de la mañana de este jueves se realiza la ceremonia de izamiento de las banderas Cubana y de Céspedes en la bayamesa Plaza de la Revolución, como parte del comienzo oficial de la XXV Fiesta de la Cubanía.

La apertura incluye el arribo en una caballería de la Guerrilla de Teatreros, tras concluir en la comunidad Santa Isabel, su décimo quintorecorrido Por la Ruta de Céspedes.

