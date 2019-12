Feria de Artesanía entrega sus premios

La Habana, Cuba. – Aunque la Feria Internacional de Artesanía (FIART) permanecerá abierta hasta hoy en Pabexpo, al Oeste de La Habana, -que ha resultado pequeño ante la avalancha de público- este viernes se entregaron los premios de su vigésimo tercera edición, dedicada a La Habana en sus 500 años y a la orfebrería.

El jurado reconoció el diseño ambiental como uno de los logros y entregó premios a Eduardo Calderón en la manifestación de artesanías en madera; y a los orfebres Ivonne Aranguren, Frank Vargas y Rafael Blanco.

Entre los trabajos en metal distinguió a Edel Crespo y Joe Ferro; en textiles: a Mario Freixas y Catherine Dorticós; en muebles a Oslín Díaz, Edel Crespo, Alberto Carballosa y Francisco Vázquez, y confirió lauros a artesanos de Perú, Brasil y México.

Por su contribución sociocultural, la calidad de su arte y el aporte de divisas, el premio al Mejor Exportador correspondió al grupo Humidores Habana.

