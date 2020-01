Falleció Rebeca Hung Vicente, Premio Nacional de Radio

Santiago de Cuba. – En horas de la tarde de este martes falleció Rebeca Hung Vicente, a sus 80 años de edad en su natal ciudad de Santiago de Cuba.

Comenzó su vida artística a temprana edad, a los 7 años triunfó en la Corte Suprema del Arte como bailarina y cantante, y a los 14 años era miembro del grupo de baile del cabaret Copa Club.

Rebeca Hung Vicente fue fundadora del grupo dramático de comedias de la CMKC Radio Revolución, en Santiago de Cuba. En su fructífera vida laboral recibió varios premios, entre ellos destaca: premios protagónicos de actuación en Festivales Nacionales de Radio, Festivales Provinciales y Caracol de la UNEAC.

Además, obtuvo el Premio Nacional de Radio, Artista de Mérito del ICRT, Distinción por la Cultura Nacional, Sellos del Laureado, y la Distinción 23 de agosto de la Federación de Mujeres Cubanas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.