Exhibirán en Cuba autoretrato de Goya

La Habana, Cuba. – Del Museo del Prado en España al de Bellas Artes de Cuba, por primera vez un Goya hace ese recorrido para prestigiar las paredes de la institución cultural radicada en La Habana de 500 años.

Con motivo de la visita de los Reyes de España a la capital cubana, del 12 al 14 de noviembre, el lienzo conocido como Autorretrato tardío, de un Goya de 69 años, será exhibido por un mes en Cuba.

El director del Museo de Bellas Artes de Cuba, Jorge Fernández, destacó cómo la presencia del Narciso de Caravaggio, en 2012, incrementó las visitas a la entidad, lo cual se espera se repita con esta muestra.

De acuerdo con Jorge Peralta, agregado cultural de la Embajada de España en la Isla, esta no es la primera vez que el Goya viaja a América; previamente estuvo en Estados Unidos y en los últimos 20 años ha estado en más de una decena de exposiciones en este continente.

