Examinan acuerdos del Congreso de la UNEAC

Cuba. – En Pinar del Río, los integrantes de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, pasaron revista a los acuerdos emanados del IX Congreso, reunión a la que asistió Luis Morlote Rivas, Presidente de la UNEAC en compañía del Secretariado Nacional.

Durante la reunión, creadores integrados a la música y las artes plásticas, centraron sus planteamientos en los programas culturales, la promoción y el comercio de sus obras, tanto en la provincia como en el resto del país.

Otros de los asuntos que se abordaron en Pinar del Río durante el examen a los acuerdos del Noveno Congreso de la Uneac, tuvieron que ver con la formación vocacional de las especialidades artísticas, y el mantenimiento a instituciones

Al término, Morlote Rivas, dijo que como de costumbre, ningún planteamiento se engavetará, y cada uno de ellos se discutirá en las altas instancias del ministerio de Cultura.



