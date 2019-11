Estrenos de Malpaso en Festival Habana Clásica

La Habana, Cuba. – La agrupación cubana Malpaso Dance Company, se presentará con dos estrenos en Cuba en el contexto de la tercera temporada de conciertos Habana Clásica, del 10 al 24 del presente mes.

La compañía efectuará su debut, el día 22 en la Fábrica de Arte Cubano, durante el evento que servirá de plataforma para que los cubanos puedan disfrutar, del unipersonal El piso a cuestas, pieza interpretada por el bailarín y coreógrafo Abel Rojo.

Los organizadores de la presentación explicaron, que este evento tiene como premisa, tanto lo clásico como lo imperecedero, aquello que por su calidad perdura en el tiempo y, en ese sentido, se organizan las propuestas de su programa.

No es la primera ocasión que el Festival que pondera la música de cámara de todos los tiempos incluya en su cartelera propuestas del arte danzario, para dialogar con las realidades de la contemporaneidad.

