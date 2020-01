En Camagüey la música suena más que el frío

Camagüey, Cuba.- Miles de personas desafiaron las bajas temperaturas y amanecieron este jueves en la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz, a ritmo del evento Sonido Camagüeyano, en su 4ta edición.

Este año, la esperada cita se incluyó dentro del carnaval dedicado al equeipo de béisbol Los Toros de la Llanura, subcampeón de la 59 Serie Nacional de Béisbol, el cual fue reconocido por la Dirección Provincial de Cultura y el pueblo.

Entre las agrupaciones que hicieron subir la temperatura estuvieron Manolito Simonet y su Trabuco; Alexander Abreu y Habana de Primera, Aisar y el Expreso; Rumbatá, Sabor Cubano y el grupo De Cuba.

El evento Sonido camagüeyano surgió en el año 2017 por iniciativa de Manolito Simonet con el fin de promocionar la sonoridad de su provincia natal y lograr el intercambio entre varias orquestas del país.

