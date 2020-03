El tren de las letras se aproxima a Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – La 29 Feria del Libro comienza en Pinar del Río el próximo miércoles 11 de marzo, evento que se extenderá hasta el domingo con jornadas dedicadas a homenajear al escritor Eduardo Galeano y la revista Cauce.

La cita literaria tendrá como centro los alrededores del teatro José Jacinto Milanés, y pondrá a disposición del público lector un número considerable de nuevos textos, además de las tertulias literarias y reconocimientos a prominentes creadores.

Otro de los atractivos de la Feria de Libro en Pinar del Río es la invitación formulada a escritores de la provincia de Sancti Spíritus e igual sucederá con los del municipio vueltabajero de La Palma, para enriquecer la cartelera del tren de las letras.

A partir del miércoles habrá, además, recitales de poesía, homenajes y presentaciones de títulos de autores como Lina de Feria, Alex Pausides y Teresa Melo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.