Digitalización y premios en la Feria del Libro

La Habana, Cuba. – Con la presencia del ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, y la viceministra primera del ramo, Rosabel Gamón Verde, se presentó este miércoles en el Pabellón de Cuba Digital la aplicación Ilex Minjus.

Los visitantes de la Feria Internacional del Libro de La Habana pudieron conocer particularidades de la útil aplicación, creada de conjunto por el propio Ministerio de Justicia y la Universidad de Ciencias Informáticas.

También como parte del programa de la Feria se entregaron los Premios Calendario 2020 de la Asociación Hermanos Saíz en la Sala Nicolás Guillén de la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, con la presencia de Luis Morlote Rivas, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Entre las obras premiadas destacan en la categoría de Poesía el título Madera, de Rubiel Alejandro González, y en narrativa Ariel Fonseca, con su texto Do not disturb.

Hoy la Feria Internacional del Libro de La Habana ofrece un amplio programa de presentaciones y paneles destinados a homenajear y conocer el trabajo editorial de la Mayor de las Antillas.

En horas de la mañana la Sala Nicolás Guillén acogerá un panel dedicado a los 20 años del Sistema de Ediciones Territoriales y luego la entrega del premio La Puerta de Papel.

Igualmente en esta jornada de jueves se presentará el libro Conociendo las alergias desde dentro, de Adianez Sugrañez, uno de los textos más esperados por los lectores capitalinos que asisten a la fiesta de las letras.

El pabellón de Cuba Digital invita a los visitantes a una conferencia especial sobre la promoción del libro y la lectura en plataformas digitales y a dialogar sobre las tecnologías de la información y la comunicación y su impacto sociopolítico en la Isla.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.