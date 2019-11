Cuba, invitada de honor a Festival de la Diáspora de Gorea

Senegal. – Cuba participará como país invitado de honor en el Festival de la Diáspora de Gorea, que tendrá lugar en la isla senegalesa de igual nombre del 22 al 24 de este mes.

El alcalde de esa Isla, Augustin Senghor, resaltó que Cuba merece ese homenaje, tanto por la distinción de su cultura como por su permanente vocación de favorecer la integración de los pueblos.

Por su parte, la Embajadora cubana en Senegal, Saylín Sánchez Portero, reiteró el agradecimiento a la Comuna de Gorea por la distinción concedida a la Mayor de las Antillas, expresión de las raíces histórico-culturales comunes.

La diplomática cubana expresó su satisfacción por la visión compartida entre Cuba y Senegal de preservar la memoria histórica y cultural de los pueblos y las posibilidades que existen de favorecer la colaboración en materia de restauración y conservación del patrimonio material e inmaterial.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.