Convocan en Cuba a Concurso de Danza

La Habana, Cuba. – La compañía Codanza convoca oficialmente a la VI edición del Concurso de Danza del Atlántico Norte y Grand Prix Vladimir Malakhov, a realizarse en Holguín del 21 al 27 de septiembre de 2020.

El certamen invita, desde el último año con periodicidad bienal, a intérpretes, coreógrafos y compañías de todo el mundo a concursar en danza clásica, neoclásica y contemporánea.

Se otorgará el galardón Grand Prix Vladimir Malakhov, único de interpretación en ambos géneros masculino o femenino, así como a la Mejor puesta en escena y el Gran Premio Codanza de coreografía.

A decir de expertos, este evento, que convierte a Holguín en capital de la danza, constituye un espacio necesario para la creación danzaria en Cuba, pues permite el intercambio, el conocimiento y el debate, y posibilita el rescate de lo más auténtico de la manifestación en sentido general.

