Concertistas polacos iniciaron Año Chopin en La Habana

La Habana, Cuba. – Los jóvenes concertistas polacos Karolina Mikolajczyk e Iwo Jedynecki, quienes forman un inusual y multilaureado dúo de violín y acordeón, iniciaron las actividades del Año Chopin en La Habana, que organiza la Embajada de Polonia en Cuba.

Las tres presentaciones realizadas este fin de semana en el Monumento a José Martí, La Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís y La Casa del Alba Cultural, tuvieron una buena aceptación por parte del público.

De acuerdo con la crítica especializada, ambos artistas se aventuran audazmente en reconocidas, dándoles colores deliciosamente diversos y su amplio repertorio abarca desde páginas barrocas hasta contemporáneas.

Fryderyk Franciszek Chopin fue un compositor y virtuoso pianista, considerado uno de los más importantes de la historia y de los mayores representantes del Romanticismo musical.

