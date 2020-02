Comienza en La Habana año dedicado a Chopin

La Habana, Cuba. – El Año Chopin, que organiza la República de Polonia durante todo 2020 en ocasión del aniversario 210 del natalicio del genial músico polaco, comienza hoy con una velada en el memorial José Martí en La Habana.

En la gala, que se efectuará a las 3 de la tarde en la sala teatro del complejo monumentario, se presentarán dos músicos polacos en el violín, y el acordeón, además del Dúo Cáliz, de Cuba.

Para mañana sábado a las 4 de la tarde está prevista la presentación de la avanzada artística polaca en la sala de conciertos de La Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, y el domingo 16, en las Tardes Líricas de la Casa del Alba.

Incluida en la Red de Ciudades Creativas de la Unesco por la música que en ella se hace y llega, La Habana se apropiará de esa fiesta, como anfitriona e invitada, pues compartirá variados escenarios con músicos polacos.

