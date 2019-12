Carlos Acosta celebra éxito internacional de su compañía

La Habana, Cuba. – El bailarín cubano Carlos Acosta celebra actualmente el éxito internacional de su compañía en este año y asegura que el colectivo trabaja para seguir desarrollándose.

El célebre artista comentó que la gira que acabó de realizar por el Reino Unido tuvo buena acogida del público y la crítica fue asombrosa; así como que algunos periódicos comentaban que estaba naciendo una nueva manera de asumir la danza en Cuba y celebraban eso.

Durante una entrevista, Acosta reconoció que aún no han llegado a donde pretenden, pero cada día la compañía se parece más al proyecto que soñó y sigue trabajando para desarrollarla continuamente.

El conjunto fundado por el bailarín cubano en 2016, busca realizar espectáculos de danza en plena concordancia con las nociones más actuales en el mundo, no solo en materia del movimiento de los cuerpos sino en todo lo referente a la escena.

