Cantata No nos entendemos cerrará Jornada de la Cultura Cubana

Por: Yoandra Basabe Valdés

La Habana, Cuba. – El próximo domingo 20 de octubre a las 6 de la tarde, en el emblemático Cristo de La Habana, la jornada de la Cultura Cubana será clausurada con la cantata No nos entendemos, con las vibrantes voces de los jóvenes de la Academia de Canto Mariana de Gonich, bajo la dirección del maestro Hugo Oslé.

Desde el insigne símbolo de la capital se escucharán obras como la Oda la alegría, Noche de Moscú, Somos el mundo, en su versión original en inglés; y Chávez corazón del pueblo.

En la cita, los jóvenes de la Academia de Canto Mariana de Gonich cantarán también Cabalgando con Fidel, la Salida de Cecilia Valdés y Cuba que linda es Cuba, con la actuación especial de Lucia Altieri.

El concierto de clausura de la jornada de la Cultura Cubana rendirá homenaje a la voz de la Revolución Sara González, con su emblemática canción La victoria.

