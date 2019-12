Cantará nuevamente en Cuba Álvaro Torres

La Habana, Cuba. – El cantante y compositor salvadoreño Álvaro Torres está otra vez en Cuba invitado por la Empresa de Grabaciones y Ediciones, EGREM, para ofrecer cuatro conciertos y presentar su disco Álvaro Torres y sus buenos amigos.

El intérprete se presentará el 20 de diciembre en el Habana Café del Hotel Meliá Cohíba; al otro día, en el anfiteatro de Varadero, en Matanzas; y al día siguiente, en el cabaret Rumayor en Pinar del Río.

Mientras el 29 se presentará en el teatro capitalino Karl Marx, donde se realizará la presentación oficial del disco, que se podrá encontrar en las diferentes plataformas digitales.

Grabado en la Isla durante el año anterior, el cantante se hizo acompañar de artistas cubanos como Omara Portuondo, Pancho Céspedes, Isaac Delgado, Leoni Torres, Laritza Bacallao, Waldo Mendoza, Juan Guillermo, entre otros.

