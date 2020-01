Camagüey alista festividades por aniversario de su fundación

Camagüey, Cuba. – La ciudad de Camagüey se prepara para celebrar con un amplio programa los 506 años de la otrora villa Santa María del Puerto del Puerto del Príncipe, que se conmemorarán el próximo dos de febrero.

En conferencia de prensa, Liset Bouza Cabrera, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, informó que en esta ocasión la efeméride se dedicará al aniversario 160 del Teatro Principal de la urbe y a los sesenta del grupo de tradiciones haitianas Bonito Patuá.



De modo especial se agasajarán los prestigiosos artistas lugareños de la plástica Joel Jover y Nazario Salazar, por las más de cinco décadas de quehacer; la galería Alejo Carpentier, por sus cuarenta años y el deporte agramontino; acreedor de numerosos triunfos.



La semana de la cultura camagüeyana transcurrirá del 1ero. al 7 de febrero y la jornada de celebración incluye a todas las manifestaciones artísticas que, de conjunto con varios eventos investigativos, ratificarán la fortaleza de la Ciudad de los Tinajones como plaza cultural en Cuba.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.