Buena Fe ofrecerá concierto en La Habana

La Habana, Cuba. – La agrupación cubana Buena Fe regresa al escenario del Teatro Karl Marx, en La Habana para regalar varios temas de su más reciente producción discográfica, Carnal.

La banda, liderada por los músicos Israel Rojas y Yoel González, conquistó a sus seguidores durante el lanzamiento oficial del nuevo álbum, acontecido en la propia institución cultural, el pasado noviembre.

En esta ocasión, Buena Fe compartirá versiones inéditas de su disco en un concierto durante una nueva presentación, pactada para mañana, a petición del público cubano, la nueva placa, licenciada por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, incluye 14 canciones entre estas, Mujer ciudad y Madurar.

Fundado en 1999, el grupo musical se ha presentado en importantes escenarios de la región latinoamericana y sus creaciones marcan presencia obligada en el panorama sonoro de la Isla caribeña.

