Arranca Festival de Música Electroacústica en La Habana

La Habana, Cuba. – Con un concierto en la Sala Manuel Galich de Casa de las Américas, comenzará en La Habana, la XIV edición del Festival Internacional de Música Electroacústica y Electrónica Primavera en La Habana.

El programa de la velada acogerá el recital de música electroacústica y la instalación sonora del artista visual Milton Raggi, dedicada al centenario de Juan Blanco, iniciador del género en Cuba.

Estarán presentes el performance Cirkus Toccata, en una fusión de electroacústica y percusión, con Juliet Abreu La Papina y Manuel Jiménez; mientras que la electrónica tendrá su momento con Electrozona, Di Yei de Cuba y Kike Wolf, en homenaje a los pioneros de este género en el país.

Según Enmanuel Blanco, director general del evento, llegarán a esta edición obras de una veintena de países, y participarán compositores electroacústicos y productores de música electrónica.

