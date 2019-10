Actuará por primera vez en Cuba grupo alemán Berliner Ensemble

La Habana, Cuba. – La reconocida agrupación alemana Berliner Ensemble, fundada por el poeta y dramaturgo Bertolt Brecht, actuará en Cuba por primera vez, en el contexto del XVIII Festival de Teatro de La Habana.

La obra El círculo de tiza caucasiano, que ocupará las noches de mañana viernes y del sábado, en el Teatro Martí, marcará el debut escénico del destacado conjunto en la mayor de las Antillas.

Cuando Brecht la estrenó en los años 50 del siglo anterior, la obra resultó polémica dentro y fuera de Alemania, pero la misma lo consolidó como un enorme creador teatral, una referencia ineludible del teatro, y si se atiende bien al texto, sigue siendo agudo.

Con el fin de librar las barreras del idioma, serán utilizados subtítulos durante las funciones, para que el público de habla hispana pueda disfrutar del todo la presentación de esta compañía que celebra sus 70 años de fundada.

