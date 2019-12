Actuará en Chile Compañía Acosta Danza

La Habana, Cuba. – La Compañía Acosta Danza, dirigida por el primer bailarín Carlos Acosta, actuará en Chile en enero próximo, como parte del Festival Internacional Santiago a mil.

Lester Vila Pereira, director de prensa de la compañía, informó que será la primera vez que el grupo, fundado en 2015, actúe en América del Sur, lo que constituirá un momento importante en su historia.

Los bailarines cubanos se presentarán en los escenarios del Teatro Municipal Las Condes, los días 3, 4 y 5 de enero; en el Centro Cultural San Joaquín, y el Centro Cultural La Pintana, el 7 y 8 de enero, respectivamente; en el Teatro Municipal de Antofagasta el día 10, y en el Anfiteatro de Padahuel, los días 11 y 12 de enero.

El programa está compuesto por obras de creadores de renombre internacional, como el español Goyo Montero, Sidi Larbi Cherkaoui, Rafael Bonachela, y Jorge Crecis, entre otros.

