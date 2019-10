Acosta Danza actuará en China

La Habana, Cuba. – Acosta Danza, bajo la dirección general de Carlos Acosta, se presentará en el Gran Teatro Nacional de China, el 15 y 16 de octubre como parte del NCPA Dance Festival 2019.

El programa de presentaciones incluye las coreografías Imponderable, de Goyo Montero, sobre la obra lírica de Silvio Rodríguez; el solo Impronta, de María Rovira; Rooster, a partir de la música de la banda The Rolling Stones, y Twelve, que mezcla la danza, el deporte y las matemáticas.

Lester Vila, director de prensa de Acosta Danza, informó que el colectivo danzario también interpretará una pieza que recrea los pasos de la rumba cubana, con música de Leo Brouwer y Stefan Levin y una instalación artística de Elizabet Cerviño.

El Dance Festival ha construido una plataforma para intercambios entre las artes de danzas chinas y extranjeras y ha promovido el desarrollo artístico de esa nación asiática.

