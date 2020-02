A la vista Feria del Libro de La Habana

La Habana, Cuba. – Más de 4 millones de textos, de ellos 500 novedades literarias, ofrece la XXIX Feria Internacional del Libro de La Habana que abre al público este viernes, con un bello programa dedicado a Vietnam, país invitado de honor.

De la destacada intelectual Ana Cairo, fallecida recientemente y a quien se dedica la Feria, se presentan Bembé para cimarrones, Audacia cultural Fidel imaginarios ( Tomos I y II); y 20de Mayo, ¿fecha gloriosa?, el próximo domingo.

Del dramaturgo Eugenio Hernández Espinosa, otro de los motivos de la fiesta del libro, el público conocerá el lunes próximo Los peces en la pared y Algo rojo en el río, entre otros títulos.

La literatura vietnamita se presenta en la Feria con 16 títulos sobre la hermana nación; y entre las obras aparecen Acta de Guerra en cuatro volúmenes, de Tran Mai Hanh; y textos sobre Ho Chi Minh, entre otros.

