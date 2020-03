Si tiene síntomas respiratorios, acuda de inmediato al médico

La Habana, Cuba.- Autoridades de salud pública de Cuba convocan a la población a cumplir estrictamente las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19, enfermedad transmitida por el nuevo coronavirus, y que afecta a más de 120 naciones.

El director de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, PROSALUD, doctor Pablo Feal, insistió en la importancia del autocuidado y en que las personas con síntomas respiratorios acudan de inmediato al médico, quien definirá cual es la conducta a seguir.

Orientó que los adultos y niños con cualquier proceso respiratorio no deben ir al trabajo o a la escuela, y subrayó que para evitar el COVID-19 es fundamental lavarse regularmente y bien las manos con agua y jabón.

El director de PROSALUD insistió, además, en la necesidad de evitar tocarse los ojos, la nariz y boca.

