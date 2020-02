Trump refuerza aún más el bloqueo a Cuba

La Habana, Cuba. – Un nuevo golpe del cerco a las familias cubanas radica en dañar el suministro de gas licuado para cocinar. Hasta aquí han tratado de arañar su nivel de vida y ahora se empeñan en complicarlo más, entre otras cosas, dificultando la elaboración de sus alimentos.

Vale recordar que cada 24 horas el bloqueo le impone a la nación caribeña pérdidas por unos 12 millones de dólares. Tal cifra incluye la producción y suministro de leche en polvo con destino a los niños menores y personas de la tercera edad. También el aumento de precios a medicinas y equipos médicos adquiridos en geografías lejanas, porque Donald Trump los niega a Cuba.

Incluso comprenden vacunas para el tratamiento del cáncer. Todo denunciado y condenado muchas veces en sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

A pesar de lo sostenido del bloqueo, Cuba no levanta, ni planea levantar, bandera blanca.

Un ejemplo entre muchos, su impulso al desarrollo del turismo en La Habana, a pesar del endurecido cerco que daña el país. Directivos del sector afirmaron que, a pesar de todo, 2020 será un buen año para sus gestiones.

Avalan su apuesta, entre otras cosas, a las inversiones en la capital del archipiélago. Sobre todo nuevos hoteles y otras instalaciones para el Turismo Internacional que contribuirán a incrementar las ofertas.

Funcionarios del Ministerio cubano de Turismo dijeron que aspiran a multiplicar y diversificar esos servicios para el año 2030. Todo lo anunciado, como parte de su programa general hasta esa fecha.

Mientras, Donald Trump y sus hombres continúan apostando, sin definir cuándo, el fin de la Revolución Cubana.

