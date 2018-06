Pantalla de verano

En el empeño de satisfacer los más variados gustos de la familia y enfocada en tratar de mantener un saludable equilibrio entre distracción y conocimiento, con la formación de valores como premisa, la Televisión Cubana tiene lista su propuesta para este verano.

Cubavisión conserva 70 de sus espacios habituales y estrenará 35, con producciones dirigidas a los niños como la segunda temporada de La Colmena TV y el programa matutino dominical Misión Domingo.

Los adolescentes y jóvenes podrán disfrutar, entre otras ofertas, de las nuevas revistas De ti depende y Soluciones, dirigidas a la educación sexual y el desarrollo de habilidades.

Como plato fuerte del canal de todos, se estrenarán más de 70 filmes, mientras el musical Al fin sábado es la nueva propuesta para las noches de ese día, a las que también se incorpora la segunda temporada de la gustada serie De amores y esperanzas.

Tele Rebelde ha diseñado una programación especial para el verano, con espacios como Confesiones de Grandes, Deporclip, Cine Gol y Se juega así, y continuará llevando a la pantalla chica las emociones del Mundial de Fútbol en Rusia, así como proyectará los aconteceres de los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, entre otros eventos.

Con la invitación a divertirse y aprender, el canal Educativo privilegiará a los niños con nuevos programas como el de participación Voy por 10, y Sabores, sobre el arte culinario.

En esta señal, los adolescentes y jóvenes tienen reservado el estreno de Mi vuelta al verano, que ofrecerá opciones de recreación; Promesas, sobre muchachos que ya destacan en el campo de las artes; y Los viajes del capitán, protagonizado por el destacado actor Osvaldo Doimeadiós.

Dedicado a los adultos mayores de la familia, Fe de vida es otra buena nueva del Educativo.

Por los caminos del saber, el canal Educativo 2 nos regala este verano la segunda temporada de Parrandeando, y el estreno de Cámara 1 Tango, que propone un acercamiento a la cultura de los pueblos sudamericanos, mientras documentales de producción propia debutarán en el espacio Historias.

Inmerso en el contexto de los 500 años de la ciudad, el Canal Habana traerá nuevas opciones para los pequeños, en alianza con los Estudios de Animación del ICAIC, como Banda Sonora Infantil y Por primera vez en La Habana.

La señal capitalina también proyectará la segunda temporada del programa de cocina Toque Habanero y la tercera de Fábulas en mi mochila, así como estrenará el musical Para que la música no falte.

Multivisión cambiará su imagen a partir del 7 de julio y, entre otras novedades, presentará el musical Favoritos y el programa Conversando con Correa, de la televisora Rusia Tudey.

