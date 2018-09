La tierra más hermosa que ojos humanos vieron

Afortunados, los holguineros atesoran, en mapas, el punto geográfico del primer encuentro entre las culturas europeas y americanas, tras poner Colón pie derecho sobre tierra de Cuba.

Tal cual describe en su diario de navegante, la Bahía de Bariay sigue escoltada por la mítica Silla de Gibara y la Mezquita de Colón, dos pruebas orográficas irrebatibles del paisaje, que calificara el Almirante como hermosura jamás vista.

Tras fondear sus naves un atardecer, y aguardar hasta el sol siguiente de un 28 de octubre, qué imaginaría Don Cristóbal a otros que llegaron hasta esas costas 5 500 años antes que él.

Huellas de una primera presencia de cazadores inmigrantes desde Norteamérica, se hallaron junto a los ríos Levisa y Mayarí, aunque arribos siguientes de Aruacos del Orinoco-Amazonas poblaron Banes, Antilla, Báguano, Barajagua, Gibara y casi todo el litoral.

Luego de sumarse a Hernán Cortés en la conquista de México, el Capitán García Holguín recibe tierras en Cuba, como premio por apresar a Cuauhtémoc, líder de la resistencia azteca.

Y aunque se funda así, el Hato de San Isidoro de Holguín en 1545, no fue hasta la mitad del siglo XVIII que, por Orden del Rey, se le confiere Título de Ciudad, con cabildo propio, sustentado en una economía de autoconsumo.

Desde entonces, se agiganta un territorio en torno suyo, al nororiente cubano, donde se propicia una mixtura cultural de visible raíz hispánica a la que, aunque tardías, se injertaron también con orgullo las ramas africana y asiática.

Más, no es la imagen de la Virgen del Cobre, aparecida en la Bahía de Nipe, lo que concede a Holguín su mística para la historia, sino sus hijos, que avanzan desde las guerras de independencia, con 18 Generales mambises al frente.

A la tradición mambisa liderada por el Mayor General Calixto García, héroe de 3 guerras de independencia, se suman miles de nombres y hechos cruciales, surgidos en los procesos de la liberación.

Nacidos en la hoy holguinera comunidad de Birán, Fidel y Raúl representan la visión más revolucionaria de la generación que salvara el honor del Apóstol, en el año de su Centenario, y diera continuidad a su legado.

Escenario privilegiado de nuestra historia, Holguín es de los territorios con mayor desarrollo socioeconómico en más de medio siglo de Revolución, encabezado por la industria del níquel y un polo turístico que potencian su naturaleza y cultura envidiables.

Actualmente el territorio se desataca por sus logros en educación y salud, con más de 1 millón de habitantes que alcanzan VIII décadas de esperanza de vida.

(Visited 1 times, 18 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.