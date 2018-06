Con la Revolución desde el principio

La India fue uno de los primeros países que abrazó la triunfante Revolución Cubana. En fecha tan temprana como 1960, el entonces Primer Ministro de la nación surasiática, Jawaharlal Nehru, fue de los dignatarios que no tardó en ir a conocer personalmente a un joven Comandante Fidel que se hospedaba en el hotel Theresa de Nueva York, donde sesionaba la Asamblea General de Naciones Unidas. Quería tener el honor de estrecharle la mano a un héroe, le dijo al barbudo que despertaba la curiosidad de todos y la admiración de muchos.

Ya un año antes, en Nueva Delhi, el Che había sido recibido por Nehru, quien mostró una incondicional simpatía hacia las luchas y la causa de los revolucionarios cubanos.

Meses después, con la apertura de la misión diplomática de la India en Cuba, se inauguraba una nueva e ininterrumpida historia de relaciones bilaterales entre ambos países.

El Movimiento de Países No Alineados es uno de los foros multilaterales donde la India y Cuba han compartido históricamente comunidad de visiones acerca del desarrollo, la justicia y la paz.

Tanto la isla caribeña como la extensa nación asiática han sido puntales del movimiento desde su fundación, y fue de manos de Fidel que la célebre Primera Ministra, Indira Gandhi, recibió la presidencia del grupo en 1983, gesto que cristalizó en un cariñoso abrazo que capturó la atención de la prensa internacional.

Como es sabido, en los momentos más difíciles es donde se prueban las verdaderas amistades, y al principio de los severos años 90 del pasado siglo llegaron a Cuba más de 10 mil toneladas de trigo.

Fidel recibió personalmente el cargamento solidario al que llamó: el pan de la India.

La India y Cuba mantienen actualizados y con amplias perspectivas sus convenios de cooperación y las relaciones a nivel político.

El país surasiático ha sido invariable en su posición de condena al bloqueo estadounidense contra la Isla, mientras ambas naciones coinciden en distintos temas de la arena internacional.

Es maravillosa la asimilación de la milenaria cultura india en Cuba con la práctica del Yoga, una disciplina física y mental que converge con la calidad y conceptos del sistema de salud de la mayor de las Antillas, que, igualmente, exhibe bustos de personalidades como Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta y el poeta Rabindranath Tagore.

La visita que inicia a Cuba el presidente Ram Nath Kovind es la primera de un jefe de Estado indio a nuestro país, y consolida una tradición de intercambio entre dos tierras alejadas por la geografía, pero cercanas en el corazón.

(Visited 1 times, 30 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.