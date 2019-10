Elecciones en Bolivia; bullicio y desencuentros virtuales

La Habana, Cuba. – En los procesos eleccionarios de los últimos años resulta cada vez mayor el uso del marketing político, sobre todo a través del empleo de las redes sociales y las diferentes plataformas web.

En tal sentido, no fueron la excepción los recientes comicios en Bolivia, en los que resultó elegido nuevamente el actual presidente Evo Morales, representante del Movimiento al Socialismo. Y es que en cuestiones electorales el invento mediático suele cobrar fuerza.

El colmo de todas las falsedades orquestadas durante la campaña por el contendiente de Morales, el candidato opositor Carlos Mesa, fue responsabilizar al actual mandatario de los daños causados en la zona del Amazonas.

Bien llamativo resultó que hiciera el anuncio de su postulación a través de un video de siete minutos publicado en YouTube, en el que acusaba a Evo de aferrado al poder.

En Facebook y Twitter el candidato opositor Carlos Mesa dio santos y señas negativos de todo tipo.

El pasado 3 de octubre publicó en Facebook una noticia de El País, de 2017, en la que se daba cuenta de un viaje de Evo a Cuba por problemas médicos. Ahí aprovechó para hacer leñas del sistema de salud boliviano y poner en entredicho los logros de un proyecto a favor de los más pobres y necesitados.

La principal directriz de Morales de cara a las redes fue apuntalar la idea de un necesario proyecto de continuidad, con casos concretos que ilustraban la transformación social en 13 años al frente de la nación andina.

Lejos de engañar sobre desafíos económicos y culturales en pos del desarrollo, Evo alentó a una gestión en redes que visibilizara, pero no que ocultara y falseara. Con esas claves como premisa se impuso con el triunfo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.