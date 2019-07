Cuba-Washington, lo que Trump no puede frenar

La Habana, Cuba. – Mientras Donald Trump endurece la política de aislamiento hacia Cuba, una gira de su más famosa orquesta triunfó ruidosamente en Estados Unidos.

Titulares de prensa decían allí, Washington baila al ritmo de los Van Van, y el público respondía con gritos de Viva la música cubana y Viva Juan Formell.

Críticos de sus medios de prensa opinaron: La famosa orquesta los Van Van confirmó en Washington que mantiene hoy, a sus casi cincuenta años de vida, un lugar especial en la música cubana y pone a bailar a partidarios en todas partes.

Su presentación tuvo lugar en el Teatro Howard, inundado por numerosos seguidores. ¿Cuándo se produjo el significativo acontecimiento? En momentos en que Trump recrudeció más el cerco a Cuba.

Choque entre sucias maquinaciones electorales y la posición menos agresiva de muchos estadounidenses.

Más de 20 figuras del Partido Demócrata respaldaron buscar un acercamiento con Cuba. Todas ellas son aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido en los comicios del 2020.

Así lo informó la organización Engage Cuba, coalición que trabaja por mejorar los nexos entre ambos países.

La organización Engage Cuba sumó los nombres de la escritora Marianne Williamson, y del empresario Andrew Yang, a quienes respaldan nexos con La Habana. Algunos alegan hacerlo cuando la administración Trump golpea esas relaciones.

La coalición Engage Cuba recordó que 19E de las 25 personalidades demócratas, que aspiran llegar a la Casa Blanca, rechazan el bloqueo. Algunas de ellas, a la cabeza del proyecto de ley presentado en el Senado para poner fin a esa política.

Entre estos los senadores Sanders y Warren, quienes repudiaron limitaciones impuestas a viajes hacia Cuba.

