Convocan en Cuba a Premio de Ciencia e Innovación Tecnológica

La Habana, Cuba. – La Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada de Cuba renovó la convocatoria a sus colectivos a competir por el Premio de Ciencia e Innovación Tecnológica que entregará este año.

El llamamiento está dirigido a propiciar la creación científica, la generalización de soluciones en beneficio del desarrollo del país y al impacto económico, derivados de los proyectos de investigación-desarrollo.

Serán merecedores del estímulo los autores de los resultados científicos derivados de los proyectos de investigación desarrollo, de acuerdo con su aporte científico, económico, ambiental o social y los servicios científico-técnicos y producciones por su impacto económico y social.

Cada uno de ellos responde a las especialidades Nuclear, Óptica, Láser, Ciencias Básicas (Física, Matemática y Cibernética), Energías Renovables y otras, y sus ganadores recibirán un certificado acreditativo.

