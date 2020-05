Teatros habaneros, memoria viva de las Artes Escénicas

La Habana, Cuba. Sin dudas, muchos de los teatros de la capital se han convertido, con el paso del tiempo, en una suerte de memoria viva de las artes escénicas en el país.

En ese caso se ubica el conocido Teatro Mella de la calle Línea del Vedado, en el mismo sitio que ocupó el antiguo cine Rodi.

Inaugurado en noviembre de 1952, ese coliseo tomó su nombre actual el 28 de abril de 1961.

Desde esa fecha hasta hoy, por su escenario han desfilado las más prestigiosas figuras y agrupaciones de la danza, la música, el teatro y el humor cubanos. Sede habitual del Conjunto Folklórico Nacional, el Teatro Mella cuenta con una sala principal de mil 475 localidades y un patio exterior donde se realizan conciertos y descargas.

A escasos metros del Teatro Mella, en la acera opuesta se ubica el cine-teatro Trianón, sede de la compañía Teatro El Público.

Poco más de 300 espectadores disfrutan allí de las concurridas puestas dirigidas por Carlos Díaz y su joven colectivo, cuya poética y lenguaje renovadores han marcado pautas en las tablas nacionales.

Pasando el túnel de Línea, en la calle Primera esquina a diez, en la barriada de Miramar, luce su esplendor el mayor teatro de la isla, con capacidad para unos 5 mil espectadores: el Carlos Marx, antiguo Teatro Blanquita, que abrió sus puertas el 30 de diciembre de mil 949 con el espectáculo estadounidense titulado De París a Nueva York.

A inicios de la década de 1960 ese coliseo se convirtió en el Teatro Charles Chaplin hasta adoptar su nombre actual.

Conocido como el Teatro de los Grandes Acontecimientos, el Carlos Marx adoptó su nombre actual el 17 de diciembre de 1975 con la realización del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba.

Tiene capacidad para unos 5 mil espectadores en tres niveles de observación y desde su fundación como Teatro Blanquita, en su enorme escenario han actuado figuras de renombre mundial, entre ellas el mexicano Agustín Lara, la orquesta de Dámaso Pérez-Prado, los cubanos Rita Montaner y Benny Moré, los españoles Joan Manuel Serrat, Paco de Lucía, Lolita Flores, Dyango y el grupo Mocedades, y los argentinos Alberto Cortés, Fito Páez, Estela Rabal y el grupo Les Lutièrs. El arte convoca y el público acude curioso en busca de aquella representación que deje una huella en su intelecto.

