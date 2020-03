Celulares y computadoras pueden alojar el coronavirus

La Habana, Cuba. – Si bien las autoridades sanitarias identifican el lavado de las manos como esencial para evitar el contagio con el nuevo coronavirus causante de la COVID-19, los celulares, teclados y ratones de computadoras pueden alojar al peligroso germen.

Por su intenso uso y estar expuestos al contacto con las manos, esos medios pueden acoger al coronavirus, de ahí la importancia de limpiarlos con frecuencia.

Por su estructura, el celular no admite soluciones de cloro, jabón o agua, recomendándose hacer la limpieza con un paño de fibras limpio y humedecido en una solución jabonosa para evitar daños a la pantalla, mientras el teclado de la computadora se puede limpiar con un palillo con algodón en las puntas con igual solución o alcohol, así como el ratón o mouse.

Ante la COVID-19 los teléfonos y computadoras siguen siendo útiles pero se deben higienizar cada día.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.