Impulso socioeconómico en sede del 26 en Guantánamo

Manuel Tames, Guantánamo. – Más de un centenar de obras socioeconómicas y sociales reciben notable impulso en el guantanamero municipio de Manuel Tames, sede de la conmemoración provincial por el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en su aniversario 66.

Entre los objetos de obra se incluye la plaza de la Revolución Caridad Pérez, la remodelación integral o parcial de escuelas, centros de salud, viviendas, establecimientos comerciales y gastronómicos, que coadyuvarán a mejorar la calidad de vida.

Yucleidy Ramírez, primer secretario del Partido en Manuel Tames, se refirió al cumplimiento de la siembra de caña y ratificó el compromiso de fortalecer esa actividad económica.

Joennys Samón Mora, presidente del Gobierno municipal, abundó que se trabaja en el incremento de los volúmenes de café y el Programa de Autoabastecimiento Municipal se promueve la producción local de alimentos.

