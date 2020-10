Washington, EE.UU. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que contrajó la Covid-19, justo cuando enfrenta su peor momento de cara a las próximas elecciones debido a su mal manejo de la pandemia y en medio de cuestionamientos por su presunto fraude tributario.

El cineasta Michael Moore, advirtió que es posible que Trump mienta sobre su contagio con la Covid-19 para ganar simpatía, ya que sus índices de aprobación bajaron y las encuestas lo sitúan perdedor frente a Biden.



El realizador afirmó que el presidente cree que está perdiendo las elecciones, y por lo tanto necesita este coronavirus para evitar una derrota récord.

The lying continues. They claim Trump has only “mild symptoms.” So why hasn’t he sent out a single tweet? Trump tweeted at me (an RT) yesterday, hours before he tweeted he had Covid. Something has to be very, very wrong for there to be no tweets for 15 hours – a record.