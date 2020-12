La Habana, Cuba. – Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, felicitó este domingo a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) con motivo del aniversario 98 de su fundación por el líder revolucionario Julio Antonio Mella.

La congratulación en su cuenta oficial en Twitter es acompañada por el texto Julio Antonio Mella y la creación de la FEU, que publicó el periódico Juventud Rebelde, y resalta el surgimiento de la organización el 20 de diciembre de 1922.

Congratulations to our university students on the 98th anniversary of the creation of their Federation (FEU) by Mella. #CubaViva #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/wJborlZW8V