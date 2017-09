La noticia en 60 segundos

Radio Reloj este próximo 1ro. de julio arribara a sus 69 años. Única de su tipo en el país, transmite en vivo las 24 horas del día un promedio de 300 noticias e informa de la hora exacta cada minuto.

Radio Reloj nació como una gran noticia en el mundo de la prensa de la década del 40 del pasado siglo. Era el primer canal de noticias continuas, y además ofrecía un servicio adicional y muy valioso, la hora exacta cada minuto.

La idea de implantar el estilo radiofónico de esta planta fue traída de México a Cuba por Gaspar Pumarejo, entonces jefe de Programación del circuito CMQ, quien conoció de la existencia en la nación azteca de una planta —denominada XEQK— que daba la hora cada minuto, intercalando menciones comerciales grabadas.

Pumarejo le propuso a Goar Mestre, propietario de la CMQ, crear una emisora similar, pero alternando la hora con noticias y anuncios en vivo.

Han pasado 65 años de aquel momento fundacional, y hoy es Radio Reloj la única emisora de su tipo en el mundo, pues solo transmite noticias, sin incluir anuncios comerciales.

Podría pensarse que esa manera de dar las noticias es ya obsoleta. Sin embargo, según las encuestas Radio Reloj ocupa el primer lugar de audiencia entre las emisoras del país, y muchos en el mundo hallan información sobre la realidad cubana y global mediante sus servicios, visibles en su página web y en redes sociales como Facebook y Twitter.

Omayda Alonso, directora de Radio Reloj, cree que no es necesario modificar la forma en que hoy trabaja la emisora.

El matutino, asegura, es el espacio de mayor sintonía, y Enfoque permite abordar con acento analítico y profundidad temas relevantes de la actualidad nacional e internacional, mientras que el resto de los boletines mantienen la noticia y la hora durante el día.

Lo más importante —expresa— es dar siempre la información con inmediatez y profesionalidad, para cumplir con ese bien ganado eslogan de que «si es noticia, la tiene Radio Reloj».

Entre los rasgos entrañables de esta emisora en su viaje por el tiempo cabe este: que la frase «Radio Reloj reportando», utilizada por José Antonio Echeverría para movilizar al pueblo mientras un grupo de jóvenes asaltaba el Palacio Presidencial, siga cumpliendo con su objetivo de llevar los últimos acontecimientos a la audiencia, añade Omayda.

Profesionalidad y maestría

La noticia en Radio Reloj solo puede tener un minuto, es decir 960 caracteres en 16 líneas. Solo de manera excepcional se extiende a dos o tres minutos.

El periodista debe entonces manejar extremadamente bien la síntesis, para decir lo que el oyente necesita saber en el menor número de palabras.

El locutor, por su parte, en la mayoría de los casos hace una lectura a primera vista, en vivo. Además de una buena voz, para ello debe poseer seguridad y saber impregnarle intencionalidad a las palabras.

Al referirse a este tema, Omayda asegura que es necesario que el reportero y el locutor posean una cultura general amplia y un buen manejo del idioma. El trabajo de ambos se complementa, precisa.

Reloj transmite un promedio diario de 300 noticias, más de la mitad de ellas de Cuba. Para cumplir ese propósito cuenta con corresponsales en todo el país, reporteros y redactores de mesa, y es de destacar que entre ellos hay profesionales con más de 20 años de experiencia hasta otros muy noveles.

Al llegar a este punto Omayda recordó a Juan Emilio Friguls, quien hasta su muerte laboró en Radio Reloj. Considerado el decano de la prensa cubana y Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida, Friguls fue maestro de muchos de los que hoy ejercen allí el periodismo.

Reloj es una gran escuela, asegura Omayda, donde los de más experiencia no escatiman tiempo para dar sus conocimientos a los que comienzan. La directora también recordó a Juan Bacallao, mártir de la emisora, quien cayó cumpliendo misión internacionalista como corresponsal de guerra en Angola.

En Reloj, dijo Omayda, el 60 por ciento de la plantilla son mujeres y la edad promedio es de 40 años. En el Consejo de Dirección ellas son mayoría.

Pasaje por la historia

Cuando el 13 de marzo de 1957 un grupo de jóvenes del Directorio Revolucionario decidió asaltar el Palacio Presidencial para ajusticiar en su propia madriguera al tirano Fulgencio Batista, fue Radio Reloj el medio escogido para dar a conocer al pueblo los sucesos y exhortarlo a que se sumara a la lucha.

Juan Nuiry, quien junto a José Antonio Echeverría acudió aquel día a Radio Reloj, expresó a esta reportera que «escogieron esa emisora porque en los momentos difíciles que vivía el país, muchos la escuchaban para estar al tanto de los acontecimientos.

«Le puedo afirmar que en los años transcurridos desde entonces he hablado con muchas personas que escucharon el mensaje de José Antonio.

«Fidel, que estaba en la Sierra Maestra, sintonizó la emisora y ya se había cortado la alocución. Cuando escuchó solo el tic-tac comentó que algo estaba ocurriendo en La Habana pues se había cortado la transmisión de Reloj».

Con los oyentes

Para muchos cubanos el amanecer, junto a la tacita de café, es también el sonido inconfundible de Radio Reloj. En momentos difíciles, como el azote de ciclones o la ocurrencia de un hecho trascendental dentro o fuera del país, ¿qué cubano no ha dicho: «Deja ver qué está diciendo Reloj»?.

Esa confianza de los oyentes en la noticia de Reloj significa un compromiso de nuestros trabajadores con hacer cada día un periodismo más profesional, acotó Omayda.

«Quiero enviar por medio de ustedes un saludo a los radioescuchas, agradecer su compañía a través de los años, y en especial a aquellos que expresan sus sugerencias mediante el Buzón del Oyente, pues con ellas nos ayudan a mejorar nuestro trabajo», dijo.

