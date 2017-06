Reconocen labor de economistas cubanos

La Habana, Cuba.- La Central de Trabajadores de Cuba, CTC, agradece a la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, por el apoyo que brinda en importantes procesos políticos con los afiliados a diferentes sindicatos.

Ese reconocimiento fue expresado en ocasión del Aniversario 38 de creada la ANEC, con el fin de organizar a los especialistas relacionados con los temas sobre la vida económica del país.

Milagro de la Caridad Pérez Caballero, del Secretariado de la CTC Nacional, destacó cómo los miembros de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba han acompañado al movimiento sindical en procesos de información y análisis con los obreros del plan y presupuesto del año.

Muy valiosos han sido los seminarios impartidos por la ANEC en todas las provincias del país para la preparación de trabajadores y sindicalistas en diferentes instancias, añadió.

