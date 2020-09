Ciego de Ávila, Cuba. – La paralización del transporte público en el municipio de Ciego de Ávila es una de las medidas que entra en vigor como parte de la estrategia para contener el avance de la Covid-19, tras la fuerza de su rebrote desde finales de agosto en el territorio.

En comparecencia en la Televisión Avileña, Manuel Marín Torres, director provincial de Transporte, se refirió al complejo escenario que se presenta por la coexistencia de dos fases.

Al referirse a la transportación pública de pasajeros, que es la que más preocupa a la población, el directivo señaló que recesará en todas sus modalidades en el municipio cabecera, incluyendo a quienes ejercen el trabajo por cuenta propia, o sea, conductores de bicitaxis, coches, máquinas y camiones.

Como elemento excepcional se mantuvieron los viajes interprovinciales hasta el martes 8 de septiembre. Aunque el retorno a la Primera Fase está en vigor desde el lunes, el Consejo de Defensa Provincial determinó alargar el servicio de traslado a otras provincias hasta el martes, por lo tanto, a partir de hoy quedará cerrada la Terminal de Ómnibus de Ciego de Ávila.

En la capital avileña se mantienen dos rutas, una de Norte a Sur, con similar trayecto que la Ruta 4, y otra de Este a Oeste, con itinerario parecido al de la 22. En ambos casos se busca facilitar el acceso al Hospital Provincial Doctor Antonio Luaces Iraola.

Lo anterior se debe a que en la primera etapa contra la Covid-19 se dieron varios casos de personas que necesitaban ir al citado centro asistencial y no tenían posibilidades al no disponerse de coches, bicitaxis ni autos de alquiler, por lo cual se les complicaba el acceso. Aclaró el directivo que esos ómnibus circularán fuera del horario pico para que no se conviertan en un transporte obrero y vayan en contra de las medidas que se toman en función de reducir la movilidad.

Asimismo, entra en vigor el cese de los puntos de embarque en el municipio cabecera, ni se transportan pasajeros hacia este territorio. También se cancelan todos los trenes locales por el riesgo que conllevan al ser grandes concentradores de personas.

El transporte en el resto de los municipios mantiene todas las medidas de la etapa post Covid-19, pero no pueden llegar a la capital provincial, en tanto, los ómnibus de Transmetro solo asumirán el traslado de trabajadores, aun cuando tengan capacidad.

En el caso de la Escuela de Automovilismo vuelve a cerrarse, al igual que la parte de la Unidad Estatal de Tráfico (los llamados Verdes) en lo referente a las licencias operativas del sector privado. Sí continuará la atención al sector estatal.

También se detienen los trámites de la Empresa Provincial de Transporte en todo lo concerniente a cambios y conversiones, o sea, las remotorizaciones, compra de motores y actividades afines.

Otra actividad que se detendrá parcialmente es la popularmente conocida como Somatón, o sea, la planta de revisión técnica de los medios de transporte. Para su funcionamiento se empleará como modalidad la organización de un listado con determinadas cantidades de turnos por día y avisos mediante llamadas telefónicas, hecho que no genera concentración de personas.

Otras acciones necesarias son el refuerzo de los protocolos de higiene con la adecuada desinfección de los medios que trasladan personal de la salud, más los pasos podálicos en las terminales y la desinfección de las manos cada vez que sea necesario.

El director provincial de Transporte aclaró que con respecto al traslado con medios particulares, pueden circular siempre que se cumplan los requisitos establecidos, por ejemplo, portar nasobuco, casco en casos de motos y motorinas, y por supuesto, la licencia de conducción.

Tomado del sitio Invasor