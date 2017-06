Este domingo, Día de los Padres en Cuba

Granma, Cuba.- Múltiples actividades se realizan en la oriental provincia de Granma, al igual que en el resto del país, con motivo del Día de los Padres, el cual se celebra este domingo en Cuba y otras partes del planeta.

Una de las opciones que ha ganado más adeptos en la provincia es la realización de ferias agropecuarias en los barrios, donde se accede a gran diversidad de productos.

Este sábado también tiene lugar una gala artística frente al museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, iniciador de las guerras independentistas contra el colonialismo español, y considerado el Padre de la Patria, en el Centro Histórico Urbano de Bayamo.

El domingo, fecha del festejo, incluye la colocación de una ofrenda floral ante la estatua de Céspedes, cerca de donde fueron estrenadas las notas del Himno Nacional y donde comenzó el incendio de la ciudad por sus pobladores.

