Estabilizan abasto de agua en Artemisa

Artemisa, Cuba.-La Empresa de Acueducto y Alcantarillado en la provincia de Artemisa logra cierta estabilidad en el abasto de agua a la población, aun cuando persisten insuficiencias en el necesario servicio.

El director en funciones de la mencionada entidad, Mijail Argudín Zamora, informó que por afectaciones eléctricas provocadas por fenómenos meteorológicos y negligencias de los operarios 11 fuentes de abasto están paralizadas.

A pesar de la estabilidad con el abasto de agua potable en la mayoría de los municipios artemiseños, hoy existen afectaciones notables con el bombeo en las localidades de Bahía Honda, Mariel y San Antonio de los Baños.

Precisó el directivo de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, que en las 11 Unidades Empresariales de Base de Artemisa se cuenta con suficiente hipoclorito de sodio para cumplir con el adecuado tratamiento del agua.

