De cara al cumpleaños de la ciudad de Pinar del Río

Pinar del Río.- Los preparativos por el aniversario 150 de haberle conferido a Pinar del Río el título de ciudad, prosiguen como parte del esfuerzo desplegado por el pueblo y los organismos ante el advenimiento del 10 de septiembre.

Técnicos de empresas como la Eléctrica y las Telecomunicaciones de Cuba se encargan del restablecimiento de las redes en las principales calles de esa urbe del occidente cubano, donde además se remodelan aceras, parques y fachadas de edificios emblemáticos.

Unido a las acciones por el aniversario de otorgarle el título de ciudad a Pinar del Río, se reinauguró el monumento Las Taironas, lugar donde el Lugarteniente General Antonio Maceo libró un cruento combate contra las tropas españolas.

Semanalmente las autoridades de la provincia chequean el programa de ejecución junto a los organismos implicados, el cual abarca la reforestación de la entrada de la ciudad.

