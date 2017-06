Cuba en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (+Video)

Este viernes concluyó en Ginebra Foro Internacional de Seguimiento a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información donde los miembros de la delegación cubana, entre otras actividades, recibieron los premios que otorga dicho evento.

El portal Infomed se alzó como proyecto ganador del año 2017 y la DraC. Ileana Alfonso Sánchez, Directora del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas-Infomed, recibió el trofeo de manos del Sr. Houlin Zao, Secretario General de la Unión Internacional de Comunicaciones, UIT.

Los otros proyectos cubanos: la Enciclopedia Colaborativa Cubana, EcuRed; Pachamama Game Jam 2016, de la Universidad de las Ciencias Informáticas y Cocina Cubana, de la Universidad de la Isla de la Juventud “Jesús Montané Oropesa” fueron coronados Campeones en sus respectivas categorías.

La representación de la Mayor de las Antillas, encabezado por el viceministro de comunicaciones Wilfredo Gonzáles Vidal, la integraron además delegados de entidades como Infomed, Cinesoft, Cubarte, la UCI y la Unión de Informáticos de Cuba, UIC.

En el Segmento de Alto Nivel del Foro, González Vidal destacó la importancia de eliminar los obstáculos para acceder a las nuevas tecnologías por parte de los países en desarrollo y abogó por elaboración de instrumentos jurídicos complementarios al Derecho Internacional para la regulación de las actividades en el ciberespacio.

“El gobierno cubano realiza grandes esfuerzos para el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, dando prioridad a su uso en la educación, la salud, el desarrollo científico y cultural, y como medio para incrementar la productividad y el crecimiento económico”, expresó.

La delegación cubana también participó en el panel sobre el software como elemento fundamental para el acceso al conocimiento en la era digital organizado por la UNESCO.

En el workshop de Cuba Iván Barreto, director de CiNESOFT, presentó la informatización del sistema educativo cubano y como novedad en ese proceso, la creación de la empresa que hasta el momento ha desarrollado producciones como son algunos juegos de la colección de software para la primera infancia “A jugar”, visitas virtuales, spot publicitarios de la campaña por el día del educador “Ayuda a crecer y crece”, entre otros.

El Foro Internacional de Seguimiento a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información representa la reunión anual más grande del mundo de la comunidad de las “TIC para el desarrollo”.

La cita ofrece una oportunidad para el intercambio de información, la creación de conocimientos y el intercambio de mejores prácticas, al tiempo que identifica las tendencias emergentes y fomenta las asociaciones, teniendo en cuenta las sociedades de la información y el conocimiento en evolución.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.