Azota a Artemisa tormenta local severa

Con vientos máximos sostenidos superiores a los 50 kilómetros por hora, una tormenta local severa azotó este miércoles entre las 5:00 y las 6:00 de la tarde a la cabecera provincial de Artemisa.

Durante algo más de 20 minutos la actividad eléctrica, las lluvias y los vientos se tornaron fuertes e intensos, condiciones típicas de esta época del año de difícil pronóstico, señaló el meteorólogo Carlos Manuel González Ramírez.

Sin afectaciones humanas ni materiales que lamentar, la tormenta local severa que se formó en el municipio de Artemisa si produjo en una hora lluvias por encima de los 50,4 milímetros, según registró el pluviómetro de la Empresa Provincial de Recursos Hidráulicos.

Por el calentamiento excesivo es que ocurren escasos fenómenos meteorológicos de este tipo, que en esta ocasión incidió en el servicio eléctrico que fue restablecido durante la madrugada en la capital artemiseña.

