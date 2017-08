Avanza en el país venta de materiales de construcción

La producción local y venta de materiales de la construcción experimentó progresos en la mayoría de las provincias del país durante el primer semestre del año.

El jefe del Programa, del Ministerio de la Construcción, Tomás Vázquez Henríquez, informó que en 12 territorios del país hubo avances en la creación de capacidades, calidad, gestión y comercialización.

Mencionó en ese sentido a Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Sancti Spíritus, Cienfuegos, La Habana, Artemisa, Pinar del Río y el municipio especial de la Isla de la Juventud.

Vázquez Henríquez señaló que esos resultados correspondieron a la última etapa de la Evaluación nacional del Programa de producción local y venta de materiales de construcción, que comenzó en todos los municipios del país con la apertura de una exposición en una zona céntrica donde mostraron sus productos internos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.