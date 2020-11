La Habana, Cuba. – Ante la amenaza que representa la posibilidad de que en las próximas horas la depresión tropical Eta azote el territorio nacional, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil recomendó la aplicación de su Guía familiar para la protección contra ciclones tropicales.

La institución insistió en la adopción de sus indicaciones especializadas para los núcleos hogareños, con el propósito de evitar la pérdida de vidas humanas.

Entre las medidas se aconseja no salir del lugar donde se protege la familia una vez haya comenzado el efecto de los vientos, y tener en cuenta que si son fuertes y una calma posterior,significa que el centro del ojo del huracán está ubicado en el lugar donde se protege la familia.

También se insiste en no transitar por áreas inundadas, no acudir a esas zonas para pescar, bañarse o recolectar objetos, y sobre todo no tocar cables eléctricos.