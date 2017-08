Reanudarán proyecto nacional de atención a esclerosis múltiple

La Habana, Cuba.- El Proyecto Nacional de Atención a la Esclerosis Múltiple, que se desarrolla desde 2003en el Hospital de Rehabilitación Doctor Faustino Pérez Hernández, de Sancti Spíritu, se reanudará el próximo mes luego de dos meses de haber recesado.

La doctora Marena Simó Calzada, directora de la institución sanitaria, dijo que este programa se interrumpió en julio y agosto teniendo en cuenta las altas temperaturas, las que afectan a las personas con esa dolencia.

Agregó que durante los14 años de aplicación de ese proyecto se han atendido unos 700 pacientes y de ellos más del 90 por ciento han mejorado la calidad de vida.

Aclaró que el programa se concibió para ser aplicado en Sancti Spíritus dada las condiciones ambientales del hospital, las que ayudan a los pacientes aquejados de esa enfermedad inflamatoria crónica progresiva del sistema nervioso central.

