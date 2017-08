Niños asmáticos mejoran en campamento de verano

Cienfuegos, Cuba.- Especialistas del Hospital Pediátrico de Cienfuegos, montaron un campamento de verano en el balneario de Ciego Montero, para enseñar a niños asmáticos a combatir esa enfermedad, mediante ejercicios físicos, y aprender el uso de los medicamentos sin la ayuda de sus padres.

Los 25 niños, con edades entre cinco y dieciséis años, se encuentran en el centro acompañados por tres médicos, tres enfermeras, un fisioterapeuta, una psicóloga, una dietista, y regresarán a sus casas el próximo sábado.

Adrián Reyes, vicedirector de asistencia médica en el Pediátrico de Cienfuegos, dijo que seleccionaron a los niños que durante todo el curso escolar acudían en estado más grave a las consultas.

La idea no solo es hablarles del asma, sino brindarles diversión y que conjuguen las clases con actividades de recreación, como salidas a Trinidad, a Playa Ancón, al monumento de Mal Tiempo y a Rancho Luna

